Zápisník Jana Vávry: Pizza za miliony | E15.cz

Sedm let uplynulo od jedné z nejkurióznějších transakcí vůbec. Počítačový nadšenec Laszlo Hanyecz si v roce 2010 objednal dvě pizzy, které ho stály 10 tisíc bitcoinů. Dnes by si za ně pořídil nepředstavitelně více, 10 tisíc bitcoinů má při současném kurzu hodnotu půl miliardy korun. Jsou to jistě i tyto pohádkové (či hororové) příběhy, které přispívají k nynějšímu zájmu o kryptoměny. K jejich dalšímu rozšíření paradoxně mohou přispět samy vlády – různými finančními regulacemi, vzýváním inflace či brojením proti hotovosti. „Svobodné“ peníze pak představují o to lákavější volbu.