Zápisník Jany Havligerové: Českem hýbou volby | E15.cz

Prezident Miloš Zeman nehodlá brát ohled na to, jestli bude Andrej Babiš obviněn z dotačního podvodu, nebo ne.

Hradní mluvčí vzkázal veřejnosti, že pokud ANO vyhraje říjnové parlamentní volby, jak naznačují průzkumy, hlava státu jmenuje šéfa jeho hnutí premiérem. Že Zeman neochvějně podporuje Babiše, je opravdu překvapení.

S překvapením přišel i horký kandidát na prezidentské křeslo, akademik Jiří Drahoš. „Pana Ovčáčka ani pana Mynáře si na Hradě nenechám,“ nechal se slyšet. Taky nečekané oznámení.

Celostátní volební lídr STAN Jan Farský znovu příznivce i potenciální voliče v rozhovoru pro Právo ujistil, že Starostové a nezávislí nikdy nebudou spolupracovat s Andrejem Babišem. Mentor hnutí, podnikatel Dalibor Dědek, ten chce STAN ke spolupráci s ANO přemluvit, i tak může být celkem v klidu. Chleba se láme po volbách.

Vzniká nové politické hnutí Tak jo! Představuje se jako proevropská liberální strana, která chce dělat zodpovědnou, čestnou a empatickou politiku. Stojí za ním Petr Bouška, který pracuje pro projekt Demokracie 2.1, volební systém prosazovaný miliardářem Karlem Janečkem.

Hnutí zatím nemá volební program ani kandidáty pro podzimní volby, zato intenzivně lanaří mezi menšími stranami, které by mohly ve volbách uspět. Třeba předseda Pirátské strany Ivan Bartoš už odpověděl. Co si myslí, se dá shrnout do věty: Tak ne!