Zápisník Jany Havligerové: Hlavně z politiky neexnout | E15.cz

Nejdiskutovanější výrok týdne, kterého se dopustil šéf lidovců Pavel Bělobrádek, jsem chtěla pominout. Ale nemohu, je to dost osobní. Náš pejsek umřel. Umíral doma… Samozřejmě jsem si okamžitě vzala na sebe plandající sukni, do nosu si dala náušnici a na krk pověsila korálky. Upravit se do stavu vychrtlosti jsem tak nahonem nestihla.