Zápisník Jany Havligerové: Hrdinové všedního dne

Prezident Miloš Zeman chápe, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš chce mít ve své straně silnou roli. Jak řekl, je-li předsedou politické strany nebo hnutí silná osobnost, chce mít silnou roli a naopak. Jistě, o takové pravomoci, jakou teď lídrovi hnutí ANO dávají stanovy, si Zeman jakožto předseda ČSSD mohl nechat jenom zdát. Revolta, k jaké v sociální demokracii došlo v roce 2003 při volbě prezidenta, by členy ANO ani nenapadla. Tak aby Babišovi nefandil.

Václav Klaus mladší si naběhl. Těmito slovy se kajícně přiznává poté, co jeho nápad, že by ODS, pokud získá ve sněmovních volbách alespoň patnáct procent, mohla jít do vlády s hnutím ANO, sklidil značnou nevoli. Teď nová tvář občanských demokratů pro jistotu papouškuje mantru ODS: „Podpořím vládu, která bude chtít zrušit EET, kontrolní hlášení a snížit daně.“ Mantra sem, mantra tam. Idea opoziční smlouvy ještě není pohřbena.

Lidovecký ministr zemědělství Marian Jurečka chce navrhnout vládě, aby Mašínův statek v Lošanech na Kolínsku, o jehož vrácení léta usilovala Zdena Mašínová, stát za symbolickou jednu korunu předal rodině.

S razantním návrhem přichází nato, co soud rozhodl, že statek stále patří generálu Josefu Mašínovi, důstojníkovi prvorepublikové československé armády a členovi protinacistické odbojové skupiny Tři králové. Tudíž ho stát má předat dědicům. Jurečka je opravdový hrdina. Tedy pardon, není hrdina jako hrdina.