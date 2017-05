Zápisník Jany Havligerové: Je armáda na baterky? | E15.cz

Ve středeční sněmovní debatě se na přetřes dostal stav českého vojska. Podle hnutí ANO při nástupu Stropnického do funkce ministra obrany polovina chlapů v armádě neměla boty a druhá trenky. Podle poslankyně Černochové z ODS teď vojáci nemají ani trenky, ani boty, ani přilby, ani vesty, ani stejnokroje. Časy se tak moc nemění.

Před patnácti lety si bývalý sociálnědemokratický šéf obrany Tvrdík v nováckém Kotli málem rval vlasy kvůli tomu, že ve vojenských posádkách slouží mladí hoši použitelní leda tak k obraně s košťaty v ruce. A o české armádě na iDnes dokonce prohlásil, že po roce 1989 upadla do tak hlubokého míru, že ve chvíli, kdy se kvůli teroristickým útokům přiostřuje bezpečnostní situace, ji vlastně nemáme k dispozici.

Obavy z terorismu jsou tu zas, a to tak velké, že pracovníky Pražského hradu přiměly k uzavření dalších dvou vstupů do hradního areálu. Jen aby to nemělo jiný efekt. Zoufalí lidé, a to ti v nekonečných frontách u vstupu na Hrad jistě jsou, mohou sáhnout i k zoufalým činům.