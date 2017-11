Zápisník Jany Havligerové: Miloš Zeman vede | E15.cz

Topolánek stávající hlavě státu připomněl jména Ivo Svoboda a Barbora Snopková, tandemu odsouzeného za vytunelování firmy Liberta. „Takže je to 2:1 pro Miloše,“ konstatoval Toplánek. K tomu není co dodat. Snad jen pro ty, kteří bezmála dvacet let starou kauzu neznají – Svoboda byl koncem devadesátých let místopředseda ČSSD a ministr financí, Snopková jeho nerozlučná pravá ruka.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš popřel, že by funkci ministryně kultury nabízel filmové producentce a pražské zastupitelce za ANO Elišce Kaplicky Fuchsové. Upřesnil to poté, co Kaplicky médiím sdělila, že zvažuje, zda takovou nabídku přijme. Babiš teď tvrdí, že s ní už dlouho nemluvil, a kdy se s ní potkal, si ani nepamatuje. Místo ve vládě jí nemá v úmyslu nabídnout. Je to kachna. Nikoli Eliška Kaplicky, ta zpráva.

Aby nás veškeré zaručené zprávy o (ne)skládání vlády neuvrhly do depresí a zmaru, je dobré se občas podívat do světa. V londýnském metru a nově i v podzemce v New Yorku už neuslyšíte tradiční oslovení „Dámy a pánové“. V obou velkoměstech se tamní dopravní podniky v rámci genderové korektnosti rozhodly od něj upustit a oslovovat cestující neutrálními výrazy. Tak abychom drželi krok s dobou: Dobrý den všichni!