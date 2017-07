Zápisník Jany Havligerové: O čem sní politici | E15.cz

Občanští demokraté mají vidinu levnějšího piva, spotřební daň, která je na pěnivý mok uvalena, navrhují snížit o víc než pět korun. Novela příslušného zákona je sice ve sněmovně ve třetím čtení, úspěch ovšem zaručen není. I kdyby však předloha prošla, je téměř jisté, že pivo v restauracích a hospodách stejně levnější nebude. ODS se možná rozpomněla na rčení, že vláda, která zdraží pivo, padne. Nenaplnilo se, ale proč nezkusit, jestli by to náhodou nezafungovalo v opačném gardu, že?

Šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek si myslí, že současné ministerstvo průmyslu a obchodu by se mělo transformovat na nové ministerstvo hospodářství. Takový rezort by měl v gesci také vědu, výzkum, inovace, podporu malých a středních podniků nebo digitalizaci. S kým a kdy by ideu uskutečnil, volební lídr ČSSD zatím neupřesnil. Náhoda, nebo vzkaz šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi? Ten má také utkvělé myšlenky o rušení a slučování ministerstev.

Europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) uvažuje o tom, že v zájmu světlých zítřků by bylo záhodno uvalit na Spojené státy sankce kvůli nedodržování pařížské dohody. Podle ní by mohly mít například podobu klimatických dovozních cel. Pro svou myšlenku by ráda získala mezinárodní podporu. Některé sny, třeba ty o zkáze globálního kapitalismu, jsou zkrátka věčné.