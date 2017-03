Zápisník Jany Havligerové: Předvolební doba rozhodně nudná nebude

Lidovci si plácli se starosty, do podzimních voleb by měli jít v koalici. Tedy plácli – definitivně musejí dohodu potvrdit ještě březnový celostátní sněm STAN a květnový sjezd KDU-ČSL. A co na to vsetínský starosta, zlínský hejtman a senátor Jiří Čunek, jehož moravská hvězda ve straně stoupá?