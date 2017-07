Zápisník Jany Havligerové: Starostové jsou zrádci | E15.cz

Lidovci jsou překvapeni, že hnutí Starostové a nezávislí představilo hned dva dny po rozpadu společné volební koalice nové heslo a logo. „Překvapuje mne, že STAN má hotové logo, grafiku a představuje koncept kampaně ani ne osmačtyřicet hodin po rozhodnutí o tom nejít na naše kandidátní listiny. Je vidět, že to měli připravené už delší dobu,“ konstatoval šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Takže zradu vlastně chystali Starostové. Jinak by poté, co lidovci vypověděli koalici, přilezli ke křížku.

Vítězem sněmovních voleb by se v červenci podle společnosti Median stalo hnutí ANO se ziskem 27,5 procenta. Druzí komunisté by měli 14,5 a třetí ČSSD 14 procent. První trojka už delší dobu vykazuje stabilní preference, za povšimnutí stojí, jak rostou straně Svobody a přímé demokracie. Ta by se se ziskem 5,5 procenta dostala do sněmovny. Pokud to takhle půjde dál, kardinální povolební otázkou se stane, kdo bude ochoten spolupracovat s Okamurou.

Ředitel městské policie Prahy 1 Miroslav Stejskal si došlápl na pražské strážníky za to, že za letošní první pololetí – ve srovnání se stejným obdobím vloni – vyřešili až o polovinu méně přestupků. Od prvního srpna mu proto podřízení budou po každé směně posílat e-mail, v němž uvedou počet přestupků, kterými se zabývali. Zaměřit se mají na cyklisty, jezdce na koloběžkách či segwayích. Hoši do toho! Za Prahu krásnější.