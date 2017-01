Zápisník Jany Havligerové: Za češtinu krásnější

Především jim jde o to, aby norma nařídila povinné překlady cizích slov, neb ve věkové skupině starších 50 let je téměř dvacet procent občanů, kteří vůbec nerozumějí ani základním výrazům cizích jazyků. Navrhujeme doplnění předlohy o zákaz používání „úředního“ jazyka, tedy řeči používané „ouřady“. To je sice čeština, ale nerozumí jí vůbec nikdo.

Poslanec František Petrtýl (ANO), který v dolní komoře parlamentu nahradil kolegyni Jermanovou, dnes středočeskou hejtmanku, se na první schůzi sněmovny, kterou absolvoval, nestačil divit. „Opravdu mě překvapuje množství času a energie vynaložené bez jakéhokoli výsledku. O užitku už ani nemluvím,“ charakterizoval jednání. Pro přesnost, právě se opětovně probíral zákon o střetu zájmů vetovaný prezidentem a poslanci ANO se četnými příspěvky do diskuze a faktickými poznámkami snažili co nejvíc oddálit závěrečné hlasování.

Sociální demokraté definitivně vybrali nového lídra volební kampaně. Pomoci straně dosáhnout v nadcházejících parlamentních volbách co nejlepšího výsledku má odborník na dopravu, poslanec a starosta Náchoda Jan Birke. Jeho plán je jít do toho a samozřejmě vyhrát. Jak prosté.