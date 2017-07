Zápisník Jany Havligerové: Zeman na Hrad | E15.cz

Stejně jako úvahu, že náklady na setkání s občany by měly být zahrnuty do limitu daného zákonem. „Když prezident do krajů v době kampaně jezdit nebude, ušetří tím komplikace úřadu i sobě jako kandidátovi,“ apeloval minulý pátek Outlý. Ponechme protentokrát stranou reakci prezidentského mluvčího. Otázka zní: Proč by měl kdokoli z politiků, hlavu státu nevyjímaje, a priori usnadňovat zmíněnému úřadu práci? Nebyl snad zřízený jen tak pro ozdobu…

Podle lidoveckého senátora, hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, bude Andrej Babiš jako budoucí silný koaliční partner k sobě potřebovat rovněž silného koaličního partnera. Kdo by jím mohl být, nemusíte hádat třikrát. Jasně že křesťanští demokraté. Jejich vedení se od hejtmanova názoru okamžitě distancovalo. Na oficiálním účtu KDU-ČSL zdůraznilo, že Čunkova představa o směřování strany na sjezdu neuspěla, a v tomto kontextu je potřeba chápat i jeho mediální vystoupení. To je fakt. Neuspěla – zatím.

Colours of Ostrava skončily, koaliční i opoziční politici si konečně mohou dát pohov. Do příštího většího fesťáku