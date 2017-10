Zápisník Jaroslava Bukovského: Češi pod vlivem | E15.cz

Ačkoli ekonomové jako přes kopírák tvrdí, že výsledky víkendových voleb zajímají věřitele Česka zhruba stejně jako třeba večerní program Šlágr TV, při pohledu na erektivní křivky úroků ze státního dluhu se to tak úplně nezdá. Kdyby si stát půjčil na deset let ještě v pátek ráno, účtovali by mu dluhopisoví investoři roční úrok 1,45 procenta. Včera už žádali 1,68 procenta. To znamená z každé půjčené miliardy 2,3 milionu korun na úrocích navíc.