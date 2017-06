Zápisník Jaroslava Bukovského: Česká (ne)logika | E15.cz

Co spojuje olivový olej, pákistánské akcie, bavlnu a pražské byty? Zdánlivý pohled na hrušky a jablka v jednom košíku osvětlí pohled na vývoj jejich cen. Podražily totiž unisono zhruba o čtvrtinu.

A zatímco nad burzovním boomem v Islámábádu nebo šílenstvím na trhu suroviny pro výrobu trika by průměrně mentálně zdatný člověk mávl rukou s tím, že jde o prolog bizarní investiční story se špatným koncem, byty v Praze své šťastné zákazníky stále nacházejí. Finanční masochisté ale svou pořádnou šanci teprve dostanou. Zákon o ČNB, který by měl růstu cen bytů udělat stopku, totiž vyjde minimálně za rok. Racionálně neprodejné byty za cynické ceny se tedy musejí do té doby zobchodovat. Aneb Hapkova první noc v novém bytě může znít zatraceně falešně.

81 ze sta Čechů přitom podle průzkumu stavebních spořitelen považuje vlastnictví nemovitosti za zajímavý způsob uložení peněz. Pikantní kontext tomu dodává fakt, že ještě před rokem to bylo jen 72 procent lidí. S růstem cen bytů roste tedy i zájem Čechů do nich investovat. Inu, logika dostala v minulosti na zadek i víc.

Český motorland se musí poprat se špatnou zprávou. Oproti loňsku totiž klesla výroba aut, tedy artiklu na úrovni ekonomického fetiše. O přesycenosti trhu s auty se nemluví poprvé a v zemi, kde je 11 pracovních míst z 10 navázáno na automotive byznys, to není dobrou vlaštovkou. Jednou se ten ostrý řez stejně bude muset udělat.