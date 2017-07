Zápisník Jaroslava Bukovského: Česko v kleštích čekání | E15.cz

Retro fenomén vládne světu i Česku. Záhy si to uvědomily i některé tuzemské řetězce s potravinami a přizpůsobily tomu model prodeje. Kupříkladu recept nizozemského Aholdu v jeho Albertech byl jednoduchý. A to ponechat v době návštěvnostních špiček uzavřenou podstatnou část pokladen, a tím rychle vytvořit něco, co zná dnešní mládež už jen z historických dokumentů: dlouhé fronty. Ano, život se bez čekání a více či méně vítaných odkazů na minulost bohužel neobejde. A dokonce i pokladní v Albertu už prý měsíčně něco stojí.