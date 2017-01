Zápisník Jaroslava Bukovského: O hlouposti a funkcích

Kdyby si to tak burziáni uvědomili dříve, nemuseli by trávit bezesné noci marnými spekulacemi nad tím, co že ten Trump má vlastně s tou ekonomikou pro příští léta za lubem.

Kdyby si to tak Putin uvědomil dříve, nemuselo by chudé Rusko platit tolik hackerů, aby bylo jasné, co že ten Trump má vlastně s tím světem pro příští léta za lubem. Kdyby si to tak americký lid uvědomil dříve, měli by voliči více informací o tom, co že ten Trump má vlastně s tou Amerikou za lubem.

Stačilo prostě vědět a využít faktu, že svým způsobem geniální Trump má v kapse svým způsobem hloupý chytrý telefon. Nezabezpečený samsung. Snad navíc nejde o S7, a případné fyzické selhání telefonu tak nebude mít vliv na funkci. Prezidenta.

Plní funkci sociální, výletní, rodinněreintegrační, manifestační, úsporově a kulturně devalvační, bývá rovněž obvykle první sebeposkytnutou pomocí po frustrujícím pracovním dnu: český supermarket.

Bezpochyby z lásky k Česku tu zahraniční hráči vyšvihli podle agentury Nielsen nejvíce stodol ve střední Evropě. Jeden velký kšeft připadá v průměru na 6562 Čechů včetně imobilních starců a nemluvňat. Inu jediné české praktikované náboženství uctívající boha Slev si žádá širokou síť svatostánků. Akcie Atlasů amerického autotrhu, svaté trojice Ford, GM a Fiat Chrysler, posílily od Trumpova zvolení v průměru o 30 procent. Non-smart odvětví zažívají orgastické stahy, po kom to asi mají.