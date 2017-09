Zápisník Jaroslava Bukovského: O penězích | E15.cz

Hypotéky si ukrajují z českých rodinných rozpočtů stále více. Zatímco loni dala průměrná domácnost z každé stovky svých měsíčních příjmů na splátku své střechy či stříšky nad hlavou třetinu, letos je to už 40 korun. Bydlet ve svém je tak především v Praze možná věcí cti či příjmového mazáctví, méně už ale racionální úvahy.

Běžný Čech dosáhne na byt o republikovém cenovém průměru 2,6 milionu korun, pokud by si po šest a půl roku dával stranou všechno, co vydělá. To je horší než v předvečer realitní krize v Česku v závěru roku 2008. Zájem přesto je, platba hypotéky zřejmě odpovídá sebemrskačské české mentalitě.

Rakousko bude mít v nadcházejícím století o starost s penězi méně. Země totiž nabídla investorům dluhopis, který splatí až v roce 2117. Vídeň využila extrémně nízkých úroků k tomu, aby se zbavila části státní agendy spojené s novou a novou emisí dluhu a ušetřila pořádný balík peněz.

Jen pár set kilometrů severozápadním směrem se děje pravý opak. Vláda v Česku chrlí na trhy bondy nejčastěji splatné za 60 dnů. Na záporné sazbě totiž vydělá nějaké ty drobné. Výsledku soutěže v prozíravosti obou vlád se naštěstí nedožijeme.

Škodovka zamávala chystaným elektroautem. Malý krůček pro automobilku může být velkým krokem pro celé Česko. Otázka je v jakém gardu, celá řada současných profesí vážených v českém motorlandu zlatem totiž vzhledem k odlišné konstrukci elektroaut bude časem jaksi zbytečná.