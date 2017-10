Zápisník Jaroslava Bukovského: Roboti a kryptoměny | E15.cz

Méně logické už je, že po dekádách konzervace a proaktivní podpory české montovny od ní najednou až letos dávají politici ruce pryč. Jako by se ukázalo, že to jejich léta piplané dítko vlastně nebylo jejich. Roky samochvály za numericky klesající nezaměstnanost a technický růst ekonomiky si asi vyberou daň nejvyšší: ze zlatých českých ručiček se stane jen legenda.

Světová banka objevila Ameriku. V Česku. Kapitálový trh tu prý potřebuje zefektivnit a podniky by měly více chodit pro peníze na burzu než do banky. Takovým myšlenkám samozřejmě nelze nic vytknout, ostatně už byly tisíckrát řečeny z jiných adres. To by ovšem domácí investoři nesměli ještě cítit na patře hořkou pachuť nepovedených emisí, které ten či onen světový průšvih poslal do kapitoly burzovních dějin.

Kryptoměny rozdělily svět. Alespoň ten finanční. Zatímco jedna strana Wall Street zastoupená bankou JP Morgan tvrdí, že bitcoin je velkohubý podvod, vlci na druhé straně ulice z Goldman Sachs tvrdí opak. A hodlají na kryptoměnách rozjet byznys. Pro někoho hipsterská myšlenka, pro jiného budoucnost financí. A teď, babo, raď.