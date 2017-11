Zápisník Jaroslava Bukovského: (Tragi)komické premiéry | E15.cz

A to vše za českou cenu: hausnumerickou, zcela nerealistickou cifru, která nicméně v očích bazarových lovců pokladů inspirovaných štěchovickým snílkem Mužíkem spustí vilné pohledy. Do Česka prý totiž míří auta z Ameriky vytopená hurikány Harvey a Irma, která se po mezipřistání v Německu pro ten správný štempl následně rozprodají. Romantismus vládnoucí poptávkové straně domácího trhu s ojetinami předurčuje Česko do role byznysově nadějné destinace.

Všeobecné veselí, které v Česku zavládlo po letošním, co paměť dá, premiérovém růstu mezd, dodalo konečně odvahu i těm potřebným zaměstnancům, kterým doposud jejich šéfové odmítali naslouchat. O svých patnáct procent navíc se ke svým v průměru 55 tisícům měsíčně skrze své odbory hlásí i doposud deficitem asertivity trpící čeští bankéři. Pokud by tedy poradce klientovi nereagoval ani na poptávku po hypotéce na nekřesťansky drahý byt, vysvětlením je stávka.

Genetický kód Čechů se letos prokazatelně změnil. Uplynulých patnáct let byl přitom až ledově neměnný. Poprvé po dekádě a půl totiž letos klesl objem zboží prodaného ve slevách.