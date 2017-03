Zápisník Jaroslava Bukovského: Tři podoby konce

Zeman si pustil pusu na procházku jen pracovní den poté, co se jiný, tentokrát reálný radní ČNB, nechal slyšet, že by okamžik uvolnění koruny naopak ještě dále posunul. Konkrétní termín ukončení intervencí Zeman nenadhodil. „To už ponecháváme na rozhodnutí vedení ČNB,“ ukončil svou bankéřskou řeč prezident.

Ruský automobilový průmysl prožil symbolickou smrt. Výkladní skříň umu ruské alternativy zlatých ručiček, stroj přeživší jakýkoli zeměpisný i politický terén, auto stírající třídní, názorové a snad i genderové rozdíly, jediná materializovaná ikona (ex)sovětské národní spolehlivosti, poslední místo na zemi, kde zítra znamená dnes. To všechno už nebude mít opravdového následníka. Zemřel konstruktér kultovního teréňáku a jediného konkurenceschopného produktu ruského automobilového průmyslu jménem Lada Niva.

Na lepší časy se prý naopak blýská na pásech PSA. Díky spojení s Opelem prý už bude mít skupina dostatečný rozsah na to, aby pohltila svět. Nebýt státní pomoci během krize, svět by naopak už dávno pohltil PSA. Snad bude mít světu skupina konečně co nabídnout.