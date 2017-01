Zápisník Marka Schwarzmanna: Došli černoši

Pro některé spoluobčany to možná začátkem nového roku bude asi šok, ale žijeme v 21. století. Asi tak by šlo parafrázovat galantní odpověď správců facebookového profilu řetězce Lidl v Česku, který nespokojeným zákazníkům musel vysvětlovat, proč vlastně umístili na reklamní leták v Česku černocha.

Rozhořčenost zákaznického pléna asi půjde slepě hodit na tradiční český latentní rasismus, který po čtyři dekády pěstovali rudí političtí bratři. Možná by šlo i celkem beztrestně plivnout směrem k multikulturním aktivistům, kteří posledních několik let štvou už i ty liberálně smýšlející jedince. Podle mě je však problém někde úplně jinde – čeští bojovníci ve frontách na zboží totiž mají s řetězci obecně špatné zkušenosti. Věčně je tam totiž pořád něco drahé, nekvalitní, a hlavně: není to skladem! Chápu tedy frustraci z toho, že mezi regály nešlo nalézt toho slibovaného mouřenína, který měl být použit na tradiční, hezké, české Tři krále!

A mimochodem, jeden z nejlepších vtipů k tomuto tématu včera vyplodili marketéři také jednoho barevného, k němuž poslední dobou plyne rovněž mnoho nenávistných projevů: zeleného Alzáka. Také s Černochem na letáku a nabídkou hitovek Karla Černocha, doufejme, vyrazili dech posledním tupým řvoucím rasistům.