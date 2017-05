Zápisník Marka Schwarzmanna: Idolové | E15.cz

Kajínkovi se vyvinění podařilo během devatenácti ne zcela klidných let pobytu v chládku. Rekordmanem je však podle všeho jakýsi fotbalista, který se ožral a málem zabil v autě. Jelikož je to ale velký talent, tak si do pár hodin vysloužil lítost, že, chudáček, přijde o možnost nastoupit na EURO 21. Tak všichni hurá pro nátělník, na pívo, a pak s klidem za volant, hrdinů není nikdy dost, že.

Řetězec Burger King nedávno pobouřil Belgičany reklamní kampaní, v níž se provokativně ptal „Kdo je tady králem?“ a respondentům dával na výběr mezi speciálním hamburgerem a stávajícím králem Philippem. Dovolím si poznamenat, že by se řetězec měl zeptat i tady v Česku. Vzhledem k tomu, že si zase budeme velmi brzo vybírat nového pohlavára, kandidatura by mohla být rovnou oficiální. Představte si, tak jednoduchý přerod zpět v monarchii, po níž někteří aktivisté volají, by svět ještě neviděl. A navíc by na inaugurační hostině bylo jasné, jaké že se to bude podávat menu!