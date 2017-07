Zápisník Marka Schwarzmanna: Letní socka | E15.cz

Tak nám začal první prázdninový měsíc, který přinesl několik tradičních vln: třeba tu týkající se nadávání na vedro, na nečekaný déšť, na po ránu příliš halasně řvoucí ptactvo, případně i na nelibý a pokoutně se linoucí zápach sockou, pardon, MHD. Do výčtu těchto evergreenů je nutné zařadit i tradiční pražské uzávírky, výluky a takové ty příjemnosti, které z obvykle na minutu tikajícího jízdního řádu činí frašku, která letní turisty i nás do práce dojíždějící uvádí do stavu šílenství. Letos je jich (jak uzavírek, tak turistů), zdá se, požehnaně: třeba Palmovka je na etapy kvůli opravám tramvajových pásů rozkopaná již druhým měsícem, uzavření se dočkal i vestibul tamního metra. Na Muzeu se zase člověk nedostane do vlaku ve směru do Depa Hostivař.