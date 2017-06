Zápisník Marka Schwarzmanna: Různá překvapení | E15.cz

Když člověk Při rešerši středeční rubriky „vědci zjistili, že…“, se lze setkat s lecčíms překvapujícím. Třeba lékaři na Harvardově univerzitě zkoumali zdravotní dopady pojídání „suchého z nosu“. Překvapivě, pro lidskou imunitu je to prý velmi přínosné a baštění vlastních šušní dokonce dělá dobře i na zuby. Lékaři dokonce pracují na zubní pastě inspirované složením klasického soplu!

Letošní ročník jednoho z největších herních veletrhů na světě, E3, přinesl pro hráčské duše řadu příjemných překvapení: vývojářská studia začínají konečně podporovat virtuální realitu a v představených novinkách měly větší než obvyklé zastoupení novinky nespadající pod klasické franšízy. Jen tak dál!

Z mého rodného Rakovníka v posledních dnech chodí řada smutných zpráv kolem Masarykovy obchodní akademie. Škola, jejímž absolventem mám tu čest být, se údajně potýká s potížemi v rozpočtu a na poslední chvíli propouští pedagogy jak na běžícím pásu, a to dokonce těsně před skončením školního roku.

Není smutnější ironie, než když vedení školy, které by mělo žáky učit řádnému managementu a plánování, nezvládá rozvrhnout ani vlastní rozpočet na jeden rok. V roce 2015 se přitom do vedení školy dostala kandidátka s údajně „nejlepším projektem na rozvoj školy“, a to i přes fakt, že konkurzní komise tehdy doporučila zcela jiného kandidáta. Takovéhle překvapení nikdo nečekal...