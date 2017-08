Zápisník Marka Schwarzmanna: Vědecká okurka | E15.cz

Letní prázdniny jsou v plném proudu a my novináři zažíváme okurkovou sezónu, sommerloch nebo taky silly season. Štěstím redaktora, který má na starosti rubriku vědy v tomto období je, že věda je seriózní, důsledná a zabývá se vážnými tématy, která lidstvo jednoho dne posunou dále z marastu všedního bytí do stavu osvíceného jsoucna. Nebo by alespoň měla. No posuďte sami.

Třeba taková čistě dovolenková aktivita jako popíjení u bazénu, moře, na zahradě či na zahrádce údajně svědčí naší paměti. Když to samozřejmě s alkoholem nepřeženeme. Výzkumníci z University of Exeter tvrdí, že pokud se před onou konzumací trošky (!) alkoholu něco snažíme naučit, máme větší šanci si to i zapamatovat.

Údajně to má co do činění s tím, že alkohol přepne náš hippokampus do „ukládacího“ módu. Takže až budete u moře čučet do slovníku, jak si v cizí řeči objednat večeři, nezapomeňte to zapít!

A když už budete na té pláži: pokud náhodou potkáte ve vodě medúzy, neutíkejte (neplavte) od nich. Bafněte síťku a pěkně si jich pár vylovte. Podle dánské gastrofyzičky Mii Thorborg Pedersenové jsou totiž optimálním zdrojem živin.

Stačí je jen, zjednodušeně řečeno, naložit do alkoholu, nechat jej vytěkat a tvora dovysušit. Gumovitá až křupkavá hmota, která po zvířeti zůstane, má prý dobré výživové vlastnosti a mohla by se stát hitem kulinářských show...