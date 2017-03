Zápisník Marka Schwarzmanna: Výkonní strážci zákona

No vážení, tak závažnou a hlavně odhalenou protispolečenskou činnost jsme tady dlouho neměli. A vzhledem k tomu, že se slečna jala prchat, strážník zakročil. Ještěže dívčina nekladla odpor při zatýkání, jinak by asi strážník musel použít chvaty a hmaty...

Teď trochu z jiného soudku. V technologickém gigantu Google pracuje na pozici technického ředitele jistý Ray Kurzweil. Ten ve firmě platí za velkého futurologa, jehož predikce se plní. Od devadesátých let jich vyřknul na 147 a zhruba 86 procent z nich se vyplnilo. Nedávno však vypustil predikci číslo 148, podle níž dojde do dvanácti let k technologické singularitě.

Zjednodušeně řečeno to znamená, že kolem roku 2029 bude umělá inteligence na úrovni té lidské. Ať už to bude mít jakýkoli dopad na naši společnost, od naplnění černých vizí a scénářů z Terminátora po možné povznesení lidské rasy, dovolím si jedno doporučení pro nasazení jejích prvních modelů: nacpat je do robotického rámu a uniformy městského strážníka. I když, ono by to šlo už teď, stejně to nikdo nepozná!