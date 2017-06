Zápisník Michala Tomeše: Krize za krizí | E15.cz

Na některé krize se zapomíná. Tak, jako se to stalo v české vládě. Andrej Babiš odstoupil z postu ministra financí a politický život se pomalu vrací do relativního klidu. Staré křivdy mezi politiky sice nezmizely, ale voliči na svých preferencích zatím nedali nijak významně znát, že by je týdny vládního neklidu znepokojily. Tyto krize jsou tak o to smutnější.

Jsou však i krize, které se nám nemusejí jevit jako důležité, jejich důsledky však mohou být fatální. Strůjcem té nejvýznamnější je americký prezident Donald Trump, který se rozhodl bojovat proti klimatické dohodě. A je jedno, že její dodržování není vymahatelné a odstoupení podložil zčásti nepravdivými argumenty. Přesně takové solitérství a boj proti větrným mlýnům, jaký Trump předvádí, nemůže skončit dobře pro nikoho.