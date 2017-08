Zápisník Michala Tomeše: Léto v plném proudu | E15.cz

Náladu voličů nezhorší ani zvýšení úrokových sazeb ČNB. Ačkoliv jsou nemovitosti v Česku stále nedostupnější, veřejnost to zřejmě nemusí trápit. Stabilní teploty zaručují, že místo koupě bytu si do září vystačí jen se stanem postaveným na prosluněné louce.

Na hlavu pravděpodobně příliš svítilo vojákům, kteří se včera vydali s tankem na návěsu po dálnici D35. Bojový stroj se při cestě z kopce z návěsu sesunul a zablokoval část silniční tepny.

Ačkoliv se jedná o scénku jako vystřiženou z grotesky, přináší zásadní pozitivum. Je důkazem toho, že česká armáda má minimálně aspoň jeden vlastní tank. Jen doufejme, že je pojízdný i bez podvalníku.

Teplo není ani prasatům z chovu v Dešné na Jindřichohradecku. Místní zootechnici chrání téměř tři tisíce zvířat pomocí ojedinělé chladicí vodní stěny za miliony korun. Díky tomu je uvnitř vepřína o několik stupňů méně.

To prasata jistě ocení, čin to však není bohulibý. Chladnější prasata totiž mají kvalitnější maso, čímž dochází k ironickému koloběhu. O co víc si zvířata budou užívat zimu zaživa, tím dřív skončí na rozpálených grilech při letních hodokvasech.