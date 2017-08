Zápisník Michala Tomeše: Těžký návrat | E15.cz

Návraty z letních dovolených do pracovního procesu jsou nejen těžké, ale mnohdy i překvapivé. Zatímco před čtrnácti dny byla zpráva o vyšetřování Andreje Babiše kvůli kauze Čapí hnízdo předzvěstí politické bouře, dva týdny poté vypadá volební průzkum Medianu skandálem téměř nedotčen. Šok v líné prázdninové atmosféře nevyvolaly ani nové Babišovy nahrávky. Budoucí premiér může být v klidu.

Těžké návraty do vyspělého Česka se dají zažít také například z chudší Gruzie. Země sousedící s agresivním Ruskem vidí svou budoucnost ve spolupráci s Evropskou unií, což potvrzuje nejen politickými postoji, ale i všudypřítomnými vlajkami s dvanácti hvězdami.

Po hlubší integraci do Evropy ale volají také Rumuni. Ministr zahraničí Teodor Melescanu sdělil, že země přijme euro do pěti let. Otázkou tak je, kde bude za stejnou dobu se svým odmítavým přístupem Česko.

Šok při návratu jistě čekal také na řidiče cestující po českých dálnicích. Podél nich se na billboardech objevily plakáty zobrazující českou vlajku. Provozovatelé reklamních ploch tak upozorňují na jejich brzký zákaz, zároveň sázejí na to, že ze zákona nemusejí odstranit státní symbol.

Tím však plakát není − nesplňuje předepsané rozměry, pochybovat se dá také o jeho „vhodném a důstojném způsobu použití“. Zoufalý pokus navíc spíš než jako boj proti politikům působí jako laciná kampaň nacionální politické strany.