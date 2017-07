Zápisník Pavla Otta: Hurá na prasata | E15.cz

Za týden intenzivního lovu se myslivcům v okresech Uherské Hradiště a Hodonín podařilo postřílet na 450 divokých prasat. U žádného z nich sice testy neprokázaly onemocnění africkým morem, ale to je jedno. Nakazit se mohli. Nejdůležitější je to, že se v praxi osvědčil Chovancův záměr mysliveckých a dalších z ozbrojených občanů složených dobrovolných milicí. Tedy zatím hlavně na Zlínsku.

Na sociálních sítích se objevují názory, zda by klip o skautském přátelství Pavla Bělobrádka a Petra Gazdíka nemohli po rozpadu koalice lidovců a hnutí STAN převzít Miroslav Kalousek s Martinem Bursíkem. Kdo ten klip viděl, asi mu začne cukat v koutcích při představě, jak šéfové TOP 09 a Liberálně ekologické strany odhodlaně skotačí v kraťasech.

Cesty prezidenta Miloše Zemana po krajích prý mohou být součástí kampaně před volbou hlavy státu a měly by být proto zahrnuty do 50milionového limitu platného pro všechny kandidáty. Stojí za to připomenout, že jen pohoštění Zemana a jeho početného a zřejmě věčně hladového doprovodu přišlo loni regiony na více než tři miliony korun. A to se Zeman jako správný papaláš občas nechává dopravovat armádním vrtulníkem, což také není zadarmo.