Zápisník Pavla Otta: Nechá se Babiš vycpat?

Pokud se chystá do muzea, byla by to skvělá zpráva. Jen si to představte, nechat se pro blaho národa vycpat a umístit do vitríny.

Babiš perlí od začátku týdne. Co je to za neschopného člověka, ten ministr financí, ptá se zcela vážně. Jinak si asi nelze vyložit jeho kritiku Finanční správy, které vynadal za to, že nepostupuje lidsky a se selským rozumem, když dává pokuty i za drobné chyby v kontrolních hlášeních k DPH.

Podobný postoj zaujal na nedávném sněmu ANO, kde kritizoval složitost daňových přiznání. Je to prostě hrůza, co ti úředníci předvádějí. Nebýt Babiše, nikdo se lidí nezastane. Těm „vnímavým“, kteří si ještě nevšimli, že už přes tři roky řídí finance právě on, je jasné, že musejí volit ANO. Jinak by nemohli klidně spát dál.

S lidmi to umí i zlínský hejtman za KDU-ČSL Jiří Čunek, který nevylučuje kandidaturu na post šéfa lidovců. Míní, že partaji chybí „esprit, leadership a touha vyhrát“. Také se pochlubil, že na rozdíl od stávajícího předsedy Pavla Bělobrádka má „partnerský vztah“ s Babišem. A prý se dokáže dohodnout s každým, pokud mu „dostatečně razantně“ vysvětlí, jak se věci mají. Čunek se zkrátka spojí i s čertem a nakuká mu, že peklo neexistuje.