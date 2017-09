Zápisník Pavla Otta: Omluva za Babiše | E15.cz

Exministr financí Andrej Babiš byl v boji proti údajně zhýralým firmám tak horlivý, že se za něj teď jeho nástupce Ivan Pilný musí omlouvat. Sype si popel na hlavu kvůli svému stranickému šéfovi, který byl podle prezidenta Miloše Zemana „nejschopnějším“ strážcem státní pokladny. Asi to bylo trochu jinak.

Omluva mířila k podnikům, které Finanční správa zlikvidovala zajišťovacími příkazy. To je ale všechno, co se stalo. Odvolat ředitele správy Martina Janečka je prý složité. Takže sorry jako, jede se dál. Otázka je, jestli se budou špičky ANO omlouvat za případné přehmaty i po volbách.

Ostatně přituhuje už před hlasováním. Úřad pro dohled nad hospodařením partají viní z přestupku autory knihy Žlutý baron. Novináře Zuzanu Vlasatou a Jakuba Patočku buzeruje za to, že k propagaci své publikace organizovali turné, kde promítali film Selský rozum. Jak kniha, tak snímek popisují Babišovy praktiky při ovládání firem. Jsou ale lidé, kterým nevymluvíte, že to je prostě další účelovka.

Kromě Babiše má máslo na hlavě i ČSSD. Obává se, že by ve věci pohledávky vůči dědicům zesnulého právníka Zdeňka Altnera mohl ještě před sněmovním plebiscitem rozhodnout Nejvyšší soud. Nabídla jim mimosoudní vyrovnání 180 milionů korun, když se vzdají nároku na 338 milionů, které jim přiřkl nižší soud. Zatím se nezdá, že by se s vrabcem v hrsti spokojili.