Zápisník Pavla Otta: Rudý Kukiš | E15.cz

Vršovické Divadlo Mana uvedlo minulý týden hru s názvem Červený Kukiš aneb Sorry jako! Autor námětu Milan Deutsch a režisér Ivo Šorman chtějí podle svých slov ukázat na stav současné politické scény a společnosti. Aniž by se o to jakkoli snažili, povedlo se jim to už před premiérou.