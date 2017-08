Zápisník Pavla Otta: Všechno při starém | E15.cz

Prezident Miloš Zeman by považoval za optimální, kdyby po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny znovu vládl svazek ANO a ČSSD. O lidovcích se nezmínil. To je celkem pochopitelné, protože jeho stěžejní voličské základny tvoří právě babišovci a socialisté. A že má šéf v průzkumech favorizovaného hnutí Andrej Babiš problémy se zákonem? To není prkotina jen pro hlavu státu.

I když sociální demokraté říkají, že se stíhaným Babišem by do Strakovy akademie asi neusedli, spolupráci s ANO jsou převelice nakloněni. A to se přitom Babiš nijak netají tím, že chce všem tradičním partajím zakroutit krkem. Někdo má zkrátka masochistické sklony.

Při případném vyjednávání mezi ANO a ČSSD by bylo asi nejzajímavější sledovat, jak by hnutí osvětlilo svůj zájem o ministerstvo vnitra. Už se tam prý těší současný šéf justice Robert Pelikán. Možná ANO poodkryje karty při nedění prezentaci svého programu. Může například vyjádřit obavy o bezpečnost občanů a slíbit, že ji zajistí. Dělá to ostatně skoro každý politik.

Odškodné 200 korun dostane od ministerstva spravedlnosti Milan Hlobílek, jehož rodina byla v roce 1951 nuceně a bez právního podkladu vysídlena ze statku v Mistříně na Hodonínsku v rámci akce Kulak. To se stát opravdu nepředá. Spíše než o satisfakci by se dalo hovořit o hodně cynickém výsměchu.