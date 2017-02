Zápisník Pavla Otta: Z čehosi do čehosi

Tedy pod podmínkou, že mu nebude znárodněn Agrofert. Ovšem minulý pátek prohlásil: „My bychom s komunisty do vlády nikdy nešli, máme úplně jiný program.“ Mlžil před půlrokem, nebo mlží teď? Každopádně nelze vyloučit buď vládu ANO s tichou podporou KSČM, nebo spojenectví oranžových s rudými. Rčení šlápnul z bláta do louže nevystihuje obě varianty přesně. Jde o šlapání v něčem jiném.

Premiér Sobotka vyhodil ministra průmyslu Mládka. Ten je zklamaný, ale těší se, jak si konečně odpočine. Kdyby jeho vystoupení skončilo rýpnutím do Babiše, s nímž se střetával nejčastěji, bylo by to tak akorát. Jenže Mládek se pustil i do Sobotky, který prý podlehl svým PR poradcům. Končící ministr asi žárlí, že jsou lepší než ti jeho, kteří mu nakukali, aby lidé jezdili za levnějšími datovými službami do Polska.

Socialisté představili další část daňové revoluce, prakticky všichni ji kritizují. Jen komunisté jsou naopak všemi deseti pro. Že by namlouvání mezi oběma partajemi pokračovalo?