Zápisník Pavla Otta: Zachraň se, kdo můžeš | E15.cz

O činnosti zbývajících dvou českých tajných služeb se nic neví, což je v pořádku. Jsou tajné. Navzdory pošramocené pověsti chtějí vojáci špehovat internet a dokonce při případných kybernetických útocích přecházet do protiútoků nasazováním „aktivních technických prostředků“. Teď mají poslední šanci protlačit to Poslaneckou sněmovnou. Trochu z toho běhá mráz po zádech.

Americký prezident Trump se chystá do Varšavy. Předtím se setkal s ukrajinským prezidentem Porošenkem, rumunským kolegou Iohannisem a gruzínským premiérem Kvirikashvilim. „A Miloš Zeman pořád smutně kouká na omluvný dopis z Bílého domu,“ napsal bývalý kolega na FB. K tomu lze dodat, že Trump asi nevyhledává politiky, kteří jsou ve stadiu přeměny v zombie.

„Ještě nedávno jsem bojoval se žlučníkem, teď je v klidu. Ale upozorňuji vás, že kobliha je pro mě zásadní nepřítel. Skoro si nedovedu představit nic, co by mě ohrožovalo tak jako kobliha,“ prohlásil lídr ČSSD Zaorálek. Kdyby šéf ANO Babiš ohrožoval jen Zaorálkovo zažívání, dalo by se to vydýchat. Bohužel tomu tak není.