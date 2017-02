Zápisník Terezy Zavadilové: Dluhopisy, vlci a kůzlátka

Andrej Babiš je pořád ještě ostřelován za to, že si druhdy pořídil korunové dluhopisy, aby si zajistil daňové zvýhodnění. Kritiku veřejnosti chápe jako nespravedlnost, což je z jeho úhlu pohledu zcela relevantní.

Podnikatel a nyní politik dokazuje celým svým životem, že vždy dokázal ze systému vytěžit maximum a jednal stejně i v případě vydání dluhopisů, a to legálně. Takoví lidé jsou potřeba, kdo neumí dostat ze situace vše, co může, jen stěží uspěje v byznysu.

Problém ovšem nastane, když se takový člověk stane součástí systému, ze kterého těžil. Když začne systému vládnout. Jak to dopadne, ilustruje příměr o kozlovi zahradníkem. Co se stane se zahradou, ve které bude vládnout a rozhodvat kozel? Sudokopytník se nají, co hrdlo ráčí a zahrada zůstane zpustošená.

Ještě horší situace nastává, když kozel není kozel, ale je to převlečený vlk. Vlk obvykle nosí kůži beránčí, ale jak ukazují pohádky, může být i kozlečí. „Kůzlátka, kůzlátka, otevřete vrátka, jsem vaše maminka a nesu vám mlíčko,“ láká ve známé pohádce sladkým hláskem vlk nezkušené tvory a oni podléhají. Pohádka by měla krvavý konec, kdyby se na poslední chvíli neobjevila skutečná statečná kozí maminka, která vlka zahnala. Jenže kde teď vězí taková záchrana?