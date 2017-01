Zápisník Terezy Zavadilové: Nový, neparanoidní rok

Americký slovník Merriam–Webster počítá nejhledanější slova v daném roce, přičemž loni dlouho vítězil výraz fašismus, nakonec poražený slovem „surreálný“. Merriam-Webster tvrdí, že přídavné jméno surreálný z vyhledávačů vyskakovalo především po brexitu, po teroristických útocích a po zvolení Trumpa.

Podobně často bylo toto slovo vyhledáváno ve dnech následujících po pádu newyorských Dvojčat. Cambridgeský slovník vidí loňský rok trochu jinak, v něm lidé nejvíce vyhledávali slovo „paranoidní“. Na dalších místech se umístil „chaos“ a „úzkost“. Slovník Dictionary.com zvolil slovem roku výraz „xenofobní“.

Co se týče nových slov, zapsaných do slovníků v roce 2016, je to veselejší pohled. Zemřelý zpěvák Motorhead Lemmy Kilmister dal jméno novému chemickému prvku, lemmiu. Jurští motýli jsou prehistoričtí živočichové, kteří se chovali jako dnešní motýli. A cannavaping je kouření marihuany z elektronické cigarety.

Jaký bude nový, letošní rok? Doufejme, že ani surreálný, ani nepravdivý, ani paranoidní. Že bude dobrý a za rok jej budou vystihovat úplně jiná slova. I když ještě uvidíme, v Česku rok 2017 totiž bude rok volební.