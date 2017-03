Zápisník Tomáše Stingla: Cena vzdělání

Nositel ceny za statečnost, chirurg Tomáš Šebek, se vrátil z nemocnice v Jižním Súdánu. Byla to už jeho pátá mise v krizových oblastech. Tento lékař inspiruje každou svou větou. Dech mi vyrazil mimo jiné příběhem o Haiťanovi, kterému pomáhá platit živobytí a studium medicíny v Česku.

Nevidí se zase tak často, že je někdo ochoten z vlastní kapsy utratit mnohasettisícové sumy, aby pomohl příteli vystudovat a rozvojové zemi získat kvalifikovaného doktora. Zpráva je o to optimističtější, že dnes už vznikla celá skupina Čechů, která haitského studenta podporuje.

Školáci jsou v nevyhovujícím prostředí, situace se ale zlepšuje

Ten příběh zároveň ilustruje, jak je vzdělání vzácnou komoditou a jak moc jsme si ho tady v Česku přestali vážit. Talentovaný člověk z Haiti musí jít za studiem přes půl světa a na každou zkoušku se pak připravuje pod obrovským tlakem kvůli obavě, že by mohl zklamat své mecenáše. A teď: při troše úsilí bychom možná našli i opačný příběh. Nějakého mladého Čecha, který se na univerzitě schovává před prací, jak dlouho to jen jde, studuje profesi, která je mu ukradená a kterou nehodlá nikdy dělat, a z evropského programu placený semestr na škole v Portugalsku mu nevoní, protože chtěl přece do Británie.

Blíží se volby, takže stojí za to sledovat, která strana se odváží vyslovit velmi nepopulární věc: že určité, aspoň minimální školné na veřejných univerzitách by možná prospělo jak společnosti, tak studentům.