Zápisník Tomáše Stingla: Cimrman v USA | E15.cz

Ovšem zatímco my jsme si zvolili svého Cimrmana málem za největšího Čecha všech dob (dokonce i přes drobný nedostatek, že neexistoval), Američané toho svého kvůli „podezřelé“ kryptografii několik let vyšetřovali.

Nakonec byl ovšem zproštěn všech obvinění a dočkal se i vědecké satisfakce. V roce 2012 byl zařazen do virtuální Síně slávy internetu, magazín PC World ho jmenoval mezi 50 největších vizionářů. A Phil naformuloval svůj Zimmermannův zákon, čímž se věhlasu českého génia nebezpečně přiblížil. Zákon varuje před invazí IT techniky do soukromí: „Schopnost počítačů sledovat nás se každých 18 měsíců zdvojnásobuje.“ Takže pozor!

E-mailová lavina přitom letos dosahuje nového rekordu. Podle studie společnosti Radicati vzrostl počet zpráv poslaných denně na zhruba 269 miliard. Pro srovnání, ještě předloni to bylo jen 205 miliard. Přitom ke 2,3 procenta e-mailů je připojen virus. Zimmermannovo varování je tedy – jak jinak – nutno brát velmi vážně.