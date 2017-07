Zápisník Tomáše Stingla: Drahá poslední minuta | E15.cz

Spekulace na levnou dovolenou, kterou člověk pořídí na poslední chvíli, se nemusí vyplatit. Hned několik přátel udělalo obdobnou zkušenost: chtěli si na uplynulý týden koupit zájezd v nabídce last minute, ale nakonec byl dokonce dražší než normálně, nebo už nebyla k mání vytoužená destinace. Poptávku vyšrouboval krátký pracovní týden, kdy šlo ušetřit dovolenou díky státním svátkům.

Podobně silný apetit budou mít čeští turisté zřejmě po celé léto. Koruna se dostala na nejsilnější úroveň od roku 2013. Mzdy rostou rychleji než inflace. A letenky do evropských měst jsou za babku.

Na ten svátky pokrácený týden jsem slyšel pár černých vtípků v tom smyslu, že by se měl ještě někdo upálit nebo že by mohl dorazit nějaký nový věrozvěst, aby vznikl v prvním červencovém týdnu blok tří volných dní za sebou. Přitom jsme na to měli už skoro zaděláno.

Bitva u Zborova, jejíž sté výročí v neděli připomněla vynikající rekonstrukce v bývalém vojenském prostoru Milovice, totiž měla za první republiky vlastní svátek.Slavil se 2. července a hned po 28. říjnu to byl druhý nejvýznamnější den. Ovšem nacistům a pak komunistům se samozřejmě nehodil do krámu, protože připomínal statečnost českých legionářů. Možná by stála za zvážení obnova svátku. Autorita, kterou za první světové války pro českou a slovenskou věc vybojovaly legie, byla v podstatě klíčová pro vznik státu.