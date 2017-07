Zápisník Tomáše Stingla: Kastrol na Madura | E15.cz

Venezuela spěje k plné diktatuře. USA zvažují uvalit na zemi sankce na nákup ropy. Ale komu by embargo ublížilo? Byl jsem kdysi v Caracasu, když vrcholily demonstrace proti předešlému vůdci Chávezovi, a večer se najednou městem rozlehl zvláštní virvál. Ukázalo se, že lidé mlátili za okny domácností do kastrolů a pokliček. Vtipná a bezpečná forma protestu.

Ve tmě policie nepozná, kdo proti milovanému vůdci vystupuje. Jenže to ještě měla země dost peněz za ropu, aby to skrylo problémy Chávezova hospodaření. Jeho učeň Maduro naprostý rozklad ekonomiky úspěšně dokončil. Kastroly jsou teď dobré už opravdu jen na to bubnování, vařit v nich skoro není co.

Podívejte se jak vypadají protesty ve Venezuele

Policisté na motorkách uprostřed ohnivého pekla: Smetl je výbuch v Caracasu

Sankce tedy budou bolet koho? Řadové Venezuelce. Maduro už měsíce ukazuje, že je odhodlán udržet se u moci stůj co stůj, ať se ekonomika hroutí sebevíc. Země je už stejně švorc, takže odškrtnutí posledních příjmů z ropy přinese jen větší živoření lidí. Sporný dopad sankcí se ukázal v Myanmaru, na Kubě, v Íránu. Chudoba rostla, režimy přežívaly dál. A obchod ochotně převzaly země, které se k embargu nepřipojily.

