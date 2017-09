Zápisník Tomáše Stingla: NAFTA a třetí šance | E15.cz

Žádný div, že po pětidenním maratonu nevyřešili žádný z klíčových sporů. Takže zbývá – jako ve správném dramatu – ještě třetí pokus. Na konci září se pokusí vyjednávací týmy zachránit dohodu napotřetí v kanadské Ottawě.

Na začátku školního roku napochodovali do škamen mimo jiné i žáci 16 mezinárodních škol, které mají povolení k plnění povinné školní docházky na území ČR. Studují tam typicky děti expatů a diplomatů. Pojí se s tím jedno sporné ustanovení školského zákona. Mezinárodní základní školu si smí v ČR zřídit jen zahraniční subjekt, zato provozovatel s českým občanstvím ne. Ale proč by měl být diskriminován, nota bene na domácím hřišti? Pravidlo platí už od roku 2004, možná by stálo za to ho přehodnotit.

Čeští školáčci možná dostanou méně mléka. Původně plánovaných 670 milionů korun na dotační program Mléko do škol má být zredukováno na třetinu, zlobí se Potravinářská komora ČR. Podle ní na to doplatí výrobci, kteří se už připravili na větší objem dodávek. No, třeba školy vyhlásí až do voleb stávku a bude po starostech.