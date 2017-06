Zápisník Tomáše Stingla: Soumrak poslední putyky | E15.cz

Teď tam vybagrovali díru. Do minulého měsíce ale stála kousek od pražské Florence vyhlášená Pivnice U Fandy, která měla pověst poslední poctivé karlínské putyky.

Ušmudlaná hospůdka byla zapuštěna pod železniční viadukt, tabule na zdi slibovaly tuzemák a zelenou za nejlidovější ceny, u jediného stolku přede dveřmi štamgasti šlukovali cigarety i plyn z projíždějících aut. Tady by byl Bohumil Hrabal doma. Chtěli jsme tam zajít ještě před zákazem kouření v restauracích. Pozdě. Legendární podnik zavřeli kvůli tříleté rekonstrukci Negrelliho viaduktu, která začala minulý týden. Je to náhoda, ale načasování nemohlo být přesnější. Se zákazem kouření by se speciálně tenhle podnik stejně asi vyrovnával těžko.

Pražská scéna pouličního občerstvení se vůbec rychle mění. Jen na cestě z centra do naší holešovické redakce jsem za poslední dobu napočítal nejméně tři nově otevřené kantýny nabízející kebab. Docela dobře se trefují do zatím nepříliš dobře obsazeného segmentu „hladových oken“. Mají otevřeno do noci, nabízejí i nemasitá jídla a obsluhují skuteční Turci, kteří občas přidají k jídlu jakoby nic zdarma čaj, který je sám o sobě požitkem. Tohle zpestření pouliční nabídky jídel lze vítat.

Hospodští zaměření na českou klientelu hlásí první dny po platnosti zákazu kouření určitý pokles tržeb. Šlo ale o velmi slunečné dny. Trend se snad ukáže, až pořádně naprší.