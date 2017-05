Zápisník Tomáše Stingla: Svoboda spíš než banán | E15.cz

Jeden filipínský programátor, který už několik let přilétá žít během letních měsíců do Česka, mi při klábosu u piva tento fakt znovu připomněl. Jako důvod, proč volí Prahu, vyjmenoval stejné argumenty, které uvádí mnoho expatů: je to tu levné, bezpečné, máte tu vynikající systém veřejné dopravy… a panuje tu svobodná atmosféra.

Slyšet to od cizinců, kteří mají pravidelné srovnání s jinými státy, teď prospěje dvojnásob. Při vládní krizi zas dostáváme novou šanci politovat se, v jak hrozné zemi žijeme. A samozřejmě se vrací i otřepaná hláška, že je z nás banánová republika. Jen pro pořádek: tenhle termín vznikl původně jako přezdívka pro Honduras.

Ten má v současnosti 60krát vyšší kriminalitu než Česko, šestkrát nižší HDP v přepočtu na obyvatele a v korupci byl loni na 123. místě ve světě, zatímco Česko bylo na 47. příčce. Takže bohužel, na titul banánová republika nemáme nárok, musíme se zatím spokojit s tím brandem nejsvobodnější země EU.