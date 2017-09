Zápisník Tomáše Stingla: Zatím jen dámské duo | E15.cz

Ale hlasování vlastně dopadlo ještě relativně dobře. Nekoná se zásadní výbuch ve stylu referenda o brexitu. Největší evropská ekonomika, která si drží dobrou kondici, by podle všeho mohla v dalším volebním období jet stejným směrem. A to je dobře i pro Česko. Obchod s Německem vytvořil v uplynulé sezoně nový rekord a přesáhl dva biliony korun.

K západnímu sousedovi jde třetina českého vývozu. Někteří podnikatelé říkají, že Česká republika je ekonomicky málem 17. spolkovou zemí. Takže volby byly tak trochu i o nás. Teď jen abychom si to příliš sami nezkomplikovali příští měsíc vlastním hlasováním. Nácíčků a demagogů tu máme také na výběr měrou vrchovatou.

Při vítězství Angely Merkelové lze možná trochu zalitovat, že prezidentský post ve Spojených státech nezískala Hillary Clintonová. V Londýně se dostala ke kormidlu Theresa Mayová a tak by bylo zajímavé sledovat, jak by poprvé v historii stál několik let v čele tří klíčových západních zemí dámský triumvirát. No nic, Donald Trump byl proti.