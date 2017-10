Zápisník Vladana Gallistla: Cynické trhy | E15.cz

Nulový dopad měla na burzy zpráva o masovém vraždění šíleného střelce v Las Vegas, jemuž padlo za oběť šest desítek lidí. Americké trhy přesto slušně rostly. Lepší důkaz, že doba se skutečně změnila, by se špatně hledal. V minulé dekádě po podobných zprávách zamířily burzy prudce dolů.

Euroskeptický tábor dostává další trhliny. Nejbohatší Maďar a šéf maďarské bankovní jedničky OTP Bank Csányi Sándor prohlásil, že Maďarsko může přijmout euro dříve, než si je vláda ochotna připustit. Důvodem je obnovená snaha o hlubší evropskou integraci, která dotlačí do eurozóny i váhavé země.

Výroku vlivného bankéře by si měli všimnout čeští politici, kteří rádi dávají ruce pryč od eura, a naopak vyzdvihují spolupráci zemí visegrádské čtyřky. Česko jednoduše musí přijmout euro, jakmile k tomu bude vhodná příležitost, bez ohledu na sousedy. Zůstat na chvostě s Polskem či Maďarskem by nebylo vítězstvím, ale prohrou.

Konkurence Superbu z mladoboleslavské Škody Auto se začíná zajídat vedení mateřského Volkswagenu, který trápí rostoucí náklady spojené s dieselgate. Padají už úvahy, že by se jeho produkce přesunula do Německa, kde by výroba byla pochopitelně dražší. Bude zajímavé sledovat, zda ve Wolfsburgu zvítězí trh neboli ponechání výroby v Česku, nebo koncernové politikaření a uklidňování odborů, jehož výsledkem bude zmíněný přesun výroby.