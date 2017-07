Glosa Igora Záruby: My ne, to oni | E15.cz

Olaf Scholz, starosta Hamburku, kde se utkal svět politických elit s projevy pouličního násilí, vyšel s kůží na trh. „Za to, co se přihodilo, prosím obyvatele o odpuštění,“ pravil významný politik SPD, který slíbil bezpečný summit G20. A zdůraznil, že takovou míru řádění ještě Německo nezažilo.

Jednou z možných otázek je, zda to zlo musely Spolková republika, potažmo Hamburk zažít. Tamní silné levicové smýšlení je všeobecně známé, takže se potíže daly tušit. To by ovšem nesměla být kancléřka Merkelová natolik ambiciózní, aby trvala na akci stůj co stůj, dodávají zasvěcení.

Na druhé straně je možné se ptát, zda se německé bezpečnostní složky dokázaly na hrozbu připravit. Narychlo svolávané posily z různých koutů federace naznačují, že policie riziko podcenila. I tady má Scholz jasno: ani on, ani senátor s odpovědností za vnitro odstupovat nebudou. O život přece nikdo nepřišel a špatné časy jsou pryč, ne? Příznivci SPD i CDU, kteří půjdou v září k volbám, mají o čem přemýšlet.