Glosa Jana Vávry: Start-up jménem Česko | E15.cz

Jsou to slova, která by mohla dodat zdejším inovátorům potřebné sebevědomí i pokoru. I ty nejslavnější technologické firmy současnosti jako Tesla, Uber, Twitter či Snap mají totiž stále co dělat, aby se vůbec dostaly do černých čísel.

Recept na zaručený úspěch stále nenašly, což de facto znamená i to, že nikdo nemá nepřekonatelnou konkurenční výhodu. Situace v Česku je složitější v tom, že podstatná část domácího kapitálu odtud pravidelně odtéká k zahraničním matkám. Tím spíše by ale domácí start-upy měly chtít uspět ve světové, nikoli jen české konkurenci.