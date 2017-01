Glosa Jany Havligerové: Političtí zoufalci a Babiš

V mnohaminutové reakci na opětovné schválení předlohy padla spousta slov. V dolní komoře parlamentu sedí zloději, jak už ministr financí mnohokrát řekl, i lháři. Navíc je skandální, že lidé takové lháře do sněmovny vůbec volí. Premiér a šéf ČSSD je podrazák, aktuálně podrazil Babiše, v roce 2003 při volbě prezidenta podrazil Miloše Zemana.

Za nic nestojí ani neschopní evropští politici, zvláště ti, kteří velí Evropské unii. Ti zavinili migraci i války na Blízkém východě. K ničemu není ani NATO, když se nejedná o útočný pakt. Zatímco předseda hnutí ANO to vzal zeširoka, my to vezmeme zkrátka. Ano, bude líp. Až bude Babiš šéfovat zeměkouli a bude ji řídit jako firmu.