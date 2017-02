Glosa Jany Havligerové: Průlom nebo slepá ulička?

S vlastníky těch v Krči se dohodli, že městu dovolí tunel budovat, a Praha jim za to pomůže vypracovat studii zástavby, kterou plánují na povrchu. Majitelé by se tak vlastně stali sami sobě developery. První krok je na hlavním městě – to by mělo do šesti měsíců začít s prací na změně územního plánu tak, aby odpovídal záměrům obou stran.

Zní to dobře, ale metropole má s výkupy soukromých pozemků pro metro dlouhodobé problémy nejen v okolí Thomayerovy nemocnice. Na trase D jich leží přes tři stovky. Takže nově zvolený postup je zatím jenom takový experiment.

Teprve jeho konečný výsledek ukáže, jestli radní objevili recept použitelný pro všechny ostatní případy, nebo je to slepá ulička. Možná se blýská na časy, ale představa, že nová trať bude dokončená do roku 2023, je stále chiméra.